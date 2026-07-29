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15:50, 29 июля 2026Ценности

Врач объяснила изменения во внешности 49-летнего Николая Баскова

Косметолог Колесникова: Внешность певца Николая Баскова изменилась после похудения
Мария Винар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врач-косметолог и дерматолог Марина Колесникова объяснила изменения во внешности эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Ее комментарий приводит 5-tv.ru.

Эксперт заметила, что лицо 49-летнего артиста стало более худым и рельефным. По ее мнению, это последствия похудения. «При снижении веса уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, и становятся заметнее особенности строения тканей: может проявляться избыток кожи, намечаться брыли, усиливаться носогубные складки, меняться контуры нижней трети лица», — пояснила она.

В то же время Колесникова предположила, что Басков прибегал к малоинвазивным процедурам, например, микроигольчатому RF‑лифтингу или мезотерапии. По ее словам, певец мог ими воспользоваться, чтобы скорректировать возрастные изменения. «По фотографиям невозможно достоверно определить конкретные процедуры, но видно, что работа была направлена на сохранение индивидуальности и более ухоженный, свежий вид», — подчеркнула специалист.

В июне внешность Баскова на видео оценили в сети словами «сам на себя не похож».

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