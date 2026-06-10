Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:41, 10 июня 2026Ценности

Внешность Николая Баскова на новом видео оценили словами «сам на себя не похож»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @weitmedia

Внешность российского певца Николая Баскова на новом видео оценили в сети словами «сам на себя не похож». Пост появился на странице продюсерской компании Weit Media в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний исполнитель поздравил с победой на премии ТЭФИ-2026 шоу «Ну-ка, все вместе!». Он предстал перед камерой в приталенном зеленом пиджаке, галстуке с принтом и белой рубашке. Также артист зачесал волосы назад, уложив их с объемом у корней.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Что с Басковым? Сам на себя не похож», «Как будто с макияжем переборщили», «Не понимаю, у него губы накрашены?», «И ресницы [накрашены]», «Не отстает от Фили [Филиппа Киркорова]. Переборщил с пластикой», — обсудили образ звезды юзеры.

Ранее в июне российский эстрадный певец Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

    Посольство России высмеяло планы ЕС ввести санкции против российской рыбы

    Решение ФРГ передать Украине десятки тысяч боеприпасов вызвало возмущение на Западе

    Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Российский актер захотел избавиться от недвижимости из-за проблем с деньгами

    Назван фаворит матча открытия ЧМ-2026

    В России сравнили объединение Молдавии и Румынии с людоедом и театром

    На Украине рассказали об испытаниях «альтернативы Patriot»

    Стилист Гоша Карцев описал образ Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает»

    Под Москвой подросток заставил школьника встать перед ним на колени и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok