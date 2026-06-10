Внешность Николая Баскова на новом видео оценили словами «сам на себя не похож»

Внешность российского певца Николая Баскова на новом видео оценили в сети словами «сам на себя не похож». Пост появился на странице продюсерской компании Weit Media в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний исполнитель поздравил с победой на премии ТЭФИ-2026 шоу «Ну-ка, все вместе!». Он предстал перед камерой в приталенном зеленом пиджаке, галстуке с принтом и белой рубашке. Также артист зачесал волосы назад, уложив их с объемом у корней.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Что с Басковым? Сам на себя не похож», «Как будто с макияжем переборщили», «Не понимаю, у него губы накрашены?», «И ресницы [накрашены]», «Не отстает от Фили [Филиппа Киркорова]. Переборщил с пластикой», — обсудили образ звезды юзеры.

Ранее в июне российский эстрадный певец Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике.