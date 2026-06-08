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12:05, 8 июня 2026Ценности

Киркоров ответил на слухи о пластике носа

Российский певец Филипп Киркоров резко ответил на вопрос журналиста о пластике носа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @denissorokin555

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров ответил на слухи о новой пластике. Видео с его реакцией опубликовал журналист Денис Сорокин в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На премии музыкального телеканала «Муз-ТВ» репортер поинтересовался у артиста, прибегал ли он к очередному хирургическому вмешательству. «Вы сделали носик немного. Это правда или нет?» — спросил журналист. «Ты действительно считаешь, что это то, что мне нужно сейчас услышать?» — резко ответил Киркоров.

Ранее певец Митя Фомин высказался о коррекции внешности Киркорова. Отвечая на вопрос, как он относится к предполагаемой ринопластике коллеги, артист рассказал, что против пластических операций и считает, что они должны проводиться исключительно по медицинским показаниям. По его словам, в отличие от поп-короля российской эстрады, он не готов поддержать моду на миниатюрную форму носа.

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