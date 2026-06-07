Митя Фомин высказался о новом носе Филиппа Киркорова

Певец Митя Фомин заявил, что не поддерживает решение Филиппа Киркорова уменьшить нос

Певец, актер и телеведущий Митя Фомин заявил, что не поддерживает решение народного артиста России Филиппа Киркорова уменьшить нос. О новой внешности поп-короля Фомин высказался в интервью Пятому каналу.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к предполагаемой ринопластике Киркорова, Фомин рассказал, что против пластических операций и считает, что они должны проводиться исключительно по медицинским показаниям. По его словам, в отличие от поп-короля российской эстрады, он не готов поддержать моду на миниатюрную форму носа.

Певец подчеркнул, что не осуждает тех, кто хочет менять свою внешность, но сам не готов тратить время и деньги на пластику, в которой не нуждается. «Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос… Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь. Просто дичь!» — отметил артист.

Фомин добавил, что, по его мнению, многие его коллеги старшего возраста ложатся под нож пластического хирурга, чтобы вернуть молодость.

Ранее Киркоров заявил, что его не волнует мнение хейтеров, поскольку не нужно «обижаться на убогих». Он подчеркнул, что считает зависть неотъемлемой частью успеха, поскольку люди критикуют и обсуждают только лучших.