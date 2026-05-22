Киркоров жестко ответил хейтерам

Филипп Киркоров заявил, что не обижается на убогих

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что его не волнует мнение хейтеров. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

Исполнитель подчеркнул, что считает зависть неотъемлемой частью успеха, поскольку люди критикуют и обсуждают только лучших, а «посредственности никому не интересны». «Как правило хейтеры — те, кто из себя сами ничего не представляют. И зачем обижаться на убогих?» — заключил он.

Ранее Киркоров рассказал, как известный комик Евгений Петросян помог ему избавиться от пагубной привычки. По словам певца, Евгений Ваганович обладает экстрасенсорными способностями и дважды помогал ему бросить курить.