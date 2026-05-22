11:17, 22 мая 2026

В России рассказали о разработке для лунной АЭС

Иван Потапов
Фото: Henry Romero / Reuters

Для перспективной российской лунной атомной электростанции (АЭС) планируется создать цифровых двойников. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Исследовательского центра имени Мстислава Келдыша Владимир Кошлаков.

«Мы должны прилететь, поставить и быть уверены, что это работает. Без таких цифровых подходов это невозможно», — сказал руководитель.

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить АЭС.

В феврале президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия способна разработать АЭС для базирования на Луне в течение пяти-семи лет.

