В России рассказали о разработке для лунной АЭС

Центр Келдыша: Для лунной АЭС планируется создать цифровых двойников

Для перспективной российской лунной атомной электростанции (АЭС) планируется создать цифровых двойников. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Исследовательского центра имени Мстислава Келдыша Владимир Кошлаков.

«Мы должны прилететь, поставить и быть уверены, что это работает. Без таких цифровых подходов это невозможно», — сказал руководитель.

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить АЭС.

В феврале президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия способна разработать АЭС для базирования на Луне в течение пяти-семи лет.