Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 22 мая 2026Экономика

Россияне отвернулись от новостроек

Россияне отвернулись от новостроек в пользу вторичного жилья
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне буквально отвернулись от новостроек: все чаще покупатели рассматривают вторичное жилье в качестве варианта улучшения жилищных условий. Об этом «Ленте.ру» сообщил Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По его словам, рынок новостроек оказался в ситуации, когда даже снижение ставок уже не гарантирует возвращения покупателей. Россияне все чаще смотрят в сторону вторичного жилья, где цены заметно ниже. Долгое время рынок первичного жилья держался за счет льготных программ, и именно они во многом становились причиной роста цен. После ограничений по льготной ипотеке и ужесточения схем продаж спрос начал снижаться, а застройщики оказались в крайне уязвимом положении.

Сейчас покупатели ведут себя совсем не так, как несколько лет назад. Если раньше люди выбирали район, тип квартиры и конкретный проект, то теперь логика изменилась. Главный вопрос — есть ли возможность получить семейную ипотеку и на какую сумму ее одобрят. Выбор квартиры становится вторичным.

Материалы по теме:
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026

Многие семьи стараются воспользоваться программой как можно быстрее, пока условия снова не изменились. Покупка превращается не в осознанный выбор жилья, а в попытку успеть использовать доступную возможность. При этом даже отложенный спрос не означает, что люди массово вернутся именно в новостройки, уверен специалист.

Снижение ключевой ставки может сыграть против застройщиков. Когда обычная ипотека станет доступнее, часть покупателей уйдет на вторичный рынок, потому что разрыв цен между первичным и вторичным жильем стал слишком большим. Особенно тяжело это отражается на массовом сегменте, где квартиры покупают обычные семьи со средними доходами.

На этом фоне застройщики пытаются удержать спрос любыми способами: усиливают рекламу, предлагают акции, ищут новые схемы продаж или рассчитывают на помощь государства. Но универсального решения сейчас нет ни у кого. «Если говорить совсем коротко, то прогноз на ближайшие годы выглядит так: кто до 2027 года доживет — тот молодец», — заявил Летенков.

Ранее стало известно, что доля квартир, купленных в ипотеку и продающихся до ее закрытия, в Москве достигла 35-40 процентов. Год назад показатель составлял около 25-30 процентов. По большей части продаваемое жилье — это квартиры в новостройках комфорт- и бизнес-класса. Они покупались под инвестиции на этапе строительства и были выставлены на продажу сразу после ввода дома в эксплуатацию. Рост продаж ипотечного жилья связан с упрощением механизмов реализации залоговой недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Англичанин оценил Хабаровск словами «лучше, чем в Европе»

    Европейского блогера заблокировали из-за слов о сбросе ядерной бомбы на Москву

    Стало известно о важной договоренности США и Ирана

    Названы три «золотых» напитка для мозга

    Иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке

    Россия взяла под контроль крупный населенный пункт в Запорожской области

    Бывшего бойца UFC депортировали из России

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok