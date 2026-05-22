13:00, 22 мая 2026Бывший СССР

Путин созвонился с зарубежным лидером

Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил Кремль.

Отмечается, что главы государств обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и планы контактов на ближайшее время.

«В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее международный разговор российского президента анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он не уточнял, с кем именно состоится диалог.

