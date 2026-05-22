В Европе захотели собрать денег с извлекших выгоду от войны в Иране компаний

Во Франции обсудят введение налога на сверхприбыль обогатившихся на войне фирм

Руководство Министерства финансов (Минфина) Франции рассмотрит возможность введения налога на сверхприбыль извлекших выгоду от энергетического кризиса компаний. Об этом заявил глава ведомства Ролан Лескюр, его слова приводит Reuters.

Речь идет о мерах в отношении фирм, которые заработали «исключительно большую сумму» во время войны на Ближнем Востоке. Вопрос о введении налога на сверхприбыль для разбогатевших на фоне энергокризиса компаний власти Франции рассмотрят осенью, пояснил Лескюр. «Возможно, мы введем дополнительные налоги для таких фирм», — резюмировал министр.

Ряд французских политиков выступает за введение налога на сверхприбыль нефтяных компаний. Именно такие фирмы, по их мнению, извлекли наибольшую выгоду от масштабных перебоев в поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Это обусловлено стремительным ростом мировых цен на нефть.

Если ключевая на Ближнем Востоке логистическая артерия останется закрытой в долгосрочной перспективе, предупредил ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок столкнется с новой фазой кризиса грядущим летом. Усиление дисбаланса глобального спроса и предложения нефти может привести к подорожанию сырья до 180 долларов за баррель в течение этого года.