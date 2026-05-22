Миру спрогнозировали повторение кризиса 2008 года

REG: Мировая экономика может столкнуться с сравнимым со спадом 2008-го кризисом

В обозримом будущем мировая экономика рискует столкнуться с сопоставимым со спадом 2008 года кризисом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков компании Rapidan Energy Group (REG).

Это произойдет, если Ормузский пролив останется закрытым до августа этого года. При таком раскладе дисбаланс глобального спроса и предложения нефти усилится. В этом случае мировые запасы сырья продолжат таять. Ведущие страны будут активно высвобождать резервы с целью компенсировать стремительный рост цен на нефть, пояснили эксперты.

При реализации подобного сценария дефицит глобального предложения сырья достигнет 6 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале. Нынешняя экономическая ситуация в мире выглядит менее экстремальной, чем в предыдущие кризисы 1970-х и 2007-2008 годов, отметили аналитики. Однако по мере затягивания войны в Иране риски повторения мирового финансового коллапса будут расти, констатировали они. Даже в случае открытия пролива Ормуз в июле цены на нефть, ожидают в REG, достигнут примерно 130 долларов за баррель в течение ближайших нескольких месяцев.

Глобальный энергорынок может столкнуться с новой фазой кризиса уже грядущим летом, спрогнозировал ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. Повышенный спрос на туристические поездки усилит давление на и без того нарушенные поставки нефти с Ближнего Востока, полагает он. При затягивании войны в Иране Диггл не исключил роста сырьевых котировок до 180 долларов за баррель до конца этого года.