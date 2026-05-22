15:26, 22 мая 2026

Россиянам раскрыли важные правила перевозки лекарств в жару

Провизор Титова: При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Провизор аптеки «Столички» Карина Титова рассказала, как правильно перевозить лекарства во время отпуска. Важные правила транспортировки туристической аптечки в жару она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Большинство лекарственных форм требуют температурного режима не выше +25 градусов Цельсия. В поездке на поезде или машине аптечку следует держать в салоне или купе, избегая багажных отсеков. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, но помните: жидкости в емкостях более 100 миллилитров провозить в салоне запрещено», — посоветовала Титова.

Она также напомнила, что для перевозки жизненно важных препаратов большим объемом потребуется справка или рецепт от врача. Конкретные правила могут различаться у разных авиакомпаний, поэтому перед вылетом лучше уточнить их на сайте перевозчика, добавила провизор.

Титова также предупредила, что в жару нельзя оставлять в машине инсулин, нитроглицерин в таблетках и спрее, гормональные препараты, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели. Эти препараты крайне чувствительны к высоким температурам. При нагревании молекулы их действующих веществ могут разрушаться, и в результате нарушается структура лекарственной формы, а эффективность препарата падает вплоть до полной потери действия.

Ранее провизор Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, как правильно принимать обезболивающие. Делать это рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд.

