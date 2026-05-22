Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 22 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Пашиняна о цене газа для Армении

Депутат Чепа: Цены на газ для Армении зависят от договора
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности России поднять цены на газ для Армении. В разговоре с «Лентой.ру» депутат напомнил, что в договоре прописываются обязательства обеих сторон.

«Выполняются ли эти все обязательства с армянской стороны, не выполняются обязательства с армянской стороны, я не могу сказать. Но пытаться обманывать, пытаться и в Евросоюзе (ЕС), и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) тянуть — ну, это армянская хитрость», — заявил Чепа.

Он обратил внимание, что цены на газ тем не менее действительно зависят от договора.

Между тем депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что стоимость газа для Армении зависит только от решений ее руководства. Впрочем, он также обратил внимание, что цены на газ определяются долгосрочными контрактами, как и в случае с ценами на нефть.

По словам парламентария, несмотря на дружбу народов России и Армении, руководство последней проводит специфическую политику в отношении нашей страны.

Проблема в том, что в качестве условий ему ставят разрыв отношений с Россией. Похоже на ситуацию, когда человеку говорят: "Поругайся с тем, кто дает тебе хлеб, а мы за это подарим бусики"

Александр Толмачевдепутат Госдумы

Депутат напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принимал «тех, кто вводит санкции против России». При этом, отметил Толмачев, Ереван пользуется преференциями соседа России и ее партнера.

«Одновременно он пытается вести свою игру с Европой, но однажды Армении придется выбрать сторону», — заявил Толмачев.

Ранее Пашинян заявил, что поставляемый в Армению российский природный газ не может подорожать для Еревана, даже если Москва захочет повысить стоимость топлива. Все дело в особенностях заключенного контракта. В документе, пояснил глава правительства, четко прописана конкретная стоимость поставок. Она не может измениться в долгосрочной перспективе. По этой причине, констатировал он, Армения защищена от ценовых спекуляций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

    Минюст расширил список иноагентов

    Полиция начала искать новых жертв сексуального насилия со стороны бывшего принца Эндрю

    Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета»

    Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

    Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

    Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

    В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

    Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

    Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok