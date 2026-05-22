17:14, 22 мая 2026

Полиция начала искать новых жертв сексуального насилия со стороны бывшего принца Эндрю

Антонина Черташ
Фото: Jaimi Joy / Reuters

В Великобритании полиция начала масштабное расследование в отношении бывшего принца Эндрю, герцога Йоркского, подозреваемого в коррупции и совершении преступлений против половой неприкосновенности. Об этом сообщает Daily Mail.

Следствие, которое изначально касалось разглашения государственной тайны — за время работы спецпредставителем по торговле и инвестициям принц якобы делился секретными документами с педофилом Джеффри Эпштейном, — было расширено. Теперь полиция проверяет несколько эпизодов сексуального насилия и коррупции, связанных с деятельностью 66-летнего брата короля Карла III. Полицейские уже провели обыски в бывшей резиденции Эндрю — поместье Роял Лодж — и его новом доме в Норфолке на территории поместья Сандрингем.

Помощник главного констебля Оливер Райт заявил, что для расследования сформирована команда из самых опытных специалистов, включая детективов, специализирующихся на тяжких преступлениях против половой неприкосновенности. Власти также обратились к Министерству юстиции США за документами из так называемых «файлов Эпштейна», чтобы сопоставить их с новыми свидетельствами.

В рамках следствия также изучаются заявления, что в 2010 году Эпштейн отправил женщину в Великобританию для секса с принцем Эндрю. Жертва, по слухам, жива, но пока не подала официального заявления. Полиция призывает всех жертв, пострадавших от действий бывшего принца, обращаться за помощью.

Следствие, по оценкам, займет еще много месяцев, прежде чем дело будет передано в Королевскую прокуратуру для решения о выдвижении обвинений. Букингемский дворец от комментариев воздерживается. Сам Эндрю, который в феврале был арестован в свой день рождения и провел под стражей 11 часов, все обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что на бывшего принца Эндрю, напал мужчина в маске. Инцидент произошел 6 мая в районе королевского поместья Сандрингем.

