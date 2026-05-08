Неизвестный в маске напал на брата короля Карла III

В Великобритании неизвестный напал на бывшего принца Эндрю, гулявшего с собаками

В Великобритании на брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю, напал мужчина в маске. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Инцидент произошел около 19:30 в среду, 6 мая, в районе королевского поместья Сандрингем. Неизвестный в балаклаве устроил засаду в автомобиле. Когда Эндрю гулял с собаками и проходил мимо, злоумышленник вышел из машины и с криками двинулся в его сторону.

Бывший принц укрылся в собственном автомобиле и попытался уехать, но неизвестный не отставал. Он бежал за машиной Эндрю и продолжал что-то выкрикивать.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленника. Его автомобиль обыскали в поисках оружия. Эндрю и его телохранитель дали показания.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.