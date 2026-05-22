США захотели продуктивных мирных переговоров России и Украины

Госсекретарь Рубио: США ждут продуктивных переговоров России и Украины

Американская сторона ждет продуктивных переговоров России и Украины на мирном треке и готова в дальнейшем принимать в этом участие, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его цитирует РИА Новости.

«Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль», — сказал дипломат, посетовав, что сейчас такие переговоры не проводятся.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что атаки украинских беспилотников на гражданские объекты России оттягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта.