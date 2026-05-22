Актуальность российского патрона образца 1891 года оценили

«Калашников»: Российский винтовочный патрон образца 1891 года актуален

Российский патрон 7,62х54 миллиметра образца 1891 года, который используют в пулеметах и винтовках, все еще актуален на поле боя. Эффективность боеприпаса оценил ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Андрей Чукавин, передает ТАСС.

Он отметил, что российский патрон схож по характеристикам с боеприпасом 7,62х51 миллиметр НАТО (.308 Winchester). «Если говорить о 308-м патроне, это огромное разнообразие различных видов патронов. Мы работаем с боевым патроном, который принят на вооружении в России. Наш отечественный патрон, конечно же, себя не исчерпал», — сказал конструктор.

Чукавин добавил, что если необходимо сделать точный выстрел на большую дистанцию, то для этого можно использовать патроны крупных калибров, включая 12,7 миллиметра. При этом винтовки под патрон образца 1891 года актуальны для снайперов, которые поддерживают штурмовиков и ведут бой в городских условиях.

В марте стало известно, что снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) приняли на вооружение органов внутренних дел России. Новое оружие под патрон 7,62х54 миллиметра предназначено для поражения целей на дальности до тысячи метров. СВЧ получила единую планку Пикатинни для установки прицелов, эргономичную рукоятку и регулируемый приклад.