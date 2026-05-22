Популярная юмористка заявила о проблемах со здоровьем и попросила сходить за нее в церковь

Юмористка Мягкова пожаловалась на проблемы с шеей и ячмень на глазу

Популярная юмористка, участница и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мягкова опубликовала фотографию, на которой она лежит с ватным диском на глазу. «Теперь еще ячмень на глазу. Чтоб вы понимали, я болею с понедельника, вчера шею заклинило еще, я думала, ну, что еще. А вот что — сегодня ячмень», — посетовала юмористка.

Она заявила, что уже сходила к офтальмологу и начала лечение. Также, по словам Мягковой, ей назначили капельницы для иммунитета. «Если кто-то может, сходите за меня в церковь», — попросила она своих подписчиков.

