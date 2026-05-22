Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:28, 22 мая 2026Из жизни

Автомобиль с двумя пожилыми пассажирами врезался в слона и загорелся

В Таиланде машина врезалась в слона и загорелась
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto via Getty Images

В Таиланде автомобиль под управлением пожилого жителя провинции Канчанабури врезался в переходившего дорогу слона и загорелся. Об этом пишет Mothership.

ДТП произошло вечером 19 мая на шоссе в районе Ванг Донг. В машине находился 64-летний водитель Чарн и двое пассажиров 70 и 74 лет. Сразу же после столкновения с животным двигатель автомобиля вспыхнул. Находившихся внутри людей успели вытащить. 70-летнего мужчину спасти не удалось. Остальные находятся в больнице.

Следователи считают, что слон вышел из заповедника Салак Пхра и оказался рядом с шоссе в поисках пищи. Также отмечается, что местность вокруг шоссе плохо освещена и подходящее к нему животное было почти невозможно увидеть заранее. Что случилось со слоном, неизвестно. На фотографиях с места аварии его замечено не было.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в Индии слон напал на людей. Он затоптал 35-летнего мужчину и ранил пожилую женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Бритни Спирс предлагала полицейским при задержании поехать к ней

    В России рассмотрят новое дело в отношении обмененной художницы Скочиленко

    Перечислены лучшие маленькие смартфоны

    Психиатр призвал отказаться от трех привычек ради обретения счастья

    Туроператоры сравнили цены на Турцию и Египет летом

    Автомобиль с двумя пожилыми пассажирами врезался в слона и загорелся

    Обрушившийся на Москву и Подмосковье крупный град сняли на видео

    Главу американского аналога Центробанка привели к присяге

    Зеленский сделал новое заявление об угрозе нападения со стороны Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok