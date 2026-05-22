Автомобиль с двумя пожилыми пассажирами врезался в слона и загорелся

В Таиланде машина врезалась в слона и загорелась

В Таиланде автомобиль под управлением пожилого жителя провинции Канчанабури врезался в переходившего дорогу слона и загорелся. Об этом пишет Mothership.

ДТП произошло вечером 19 мая на шоссе в районе Ванг Донг. В машине находился 64-летний водитель Чарн и двое пассажиров 70 и 74 лет. Сразу же после столкновения с животным двигатель автомобиля вспыхнул. Находившихся внутри людей успели вытащить. 70-летнего мужчину спасти не удалось. Остальные находятся в больнице.

Следователи считают, что слон вышел из заповедника Салак Пхра и оказался рядом с шоссе в поисках пищи. Также отмечается, что местность вокруг шоссе плохо освещена и подходящее к нему животное было почти невозможно увидеть заранее. Что случилось со слоном, неизвестно. На фотографиях с места аварии его замечено не было.

Ранее сообщалось, что в Индии слон напал на людей. Он затоптал 35-летнего мужчину и ранил пожилую женщину.