05:02, 20 мая 2026Из жизни

Слон затоптал мужчину и ранил пенсионерку

В Индии слон убил мужчину, собиравшего манго
Антонина Черташ
Фото: SJM51 / Shutterstock / Fotodom

В Индии слон растерзал 35-летнего мужчину и тяжело ранил пожилую женщину. Об этом сообщает Kalinga TV.

Нападения произошли в штате Одиша. Первый инцидент произошел у деревни Патакамунда на границе округов Деогарха и Ангула. 35-летний Бинод Бехера отправился в лес, чтобы собрать упавшие манго, когда на него внезапно бросилось дикое животное. Слон затоптал мужчину насмерть еще до того, как местные жители успели прийти на помощь.

Второй случай произошел неподалеку — в деревне Нуапада. Пенсионерка Мандодари Дехури также собирала манго во фруктовом саду, когда на нее напал слон. Услышав крики женщины, соседи бросились на помощь и сумели отбить ее у животного. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии.

Сотрудники лесного департамента прибыли на место происшествия и пытаются взять ситуацию под контроль. Власти призывают жителей не заходить в лесные массивы в одиночку и проявлять осторожность в сезон сбора фруктов, когда слоны особенно часто покидают свои привычные места обитания в поисках пищи. Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии и выясняет возможные причины агрессивного поведения животного.

Ранее в Индии два слона запаниковали во время праздника и раздавили трех человек. Животные должны были принять участие в религиозном фестивале. Однако, когда церемония началась и стали взрываться петарды, слоны начали крушить все вокруг.

