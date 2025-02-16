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17:18, 16 февраля 2025Из жизни

Слоны раздавили троих человек во время религиозного праздника

NDTV: В Индии слоны раздавили двух пожилых женщин и мужчину на празднике
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sivaram V / Reuters

В Индии двое слонов запаниковали во время праздника и раздавили троих человек. Об этом сообщает NDTV.

Трагедия произошла в городе Койиланди, штат Керала. Животные должны были принять участие в религиозном фестивале. Однако, когда церемония началась и стали взрываться петарды, слоны запаниковали и начали крушить все вокруг.

По данным NDTV, взбесившиеся животные обрушили стену праздничного сооружения, под которой оказались погребены две пожилые женщины и мужчина. Спасти их не удалось. «Люди тоже запаниковали, что привело к давке. Около 20 человек получили легкие травмы», — сказал сотрудник полиции Койиланди.

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Представители властей выразили соболезнования в связи с трагедией и заявили, что все ее обстоятельства будут должным образом расследованы.

Ранее сообщалось, что в Индии слоны насмерть затоптали 14 человек в одном штате за сто дней. Все нападения произошли в штате Одиша, где обитает более двух тысяч слонов.

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