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10:04, 7 февраля 2025Из жизни

От слонов пострадали 14 человек за сто дней

В Индии слоны за сто дней затоптали 14 человек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Индии слоны насмерть затоптали 14 человек за сто дней. Об этом пишет Odisha TV.

По данным Всеиндийской переписи слонов, по состоянию на зиму 2024 года численность слонов в штате Одиша составляла 2103 особи. Примерно в то же время, в ноябре, министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Одиши Ганеш Рам Сингх Хунтиа выступил на Государственной ассамблее с докладом о том, что за последние три года жертвами слонов стали 668 человек и 509 получили травмы.

Конфликты слонов с людьми вызвали серьезную обеспокоенность после того, как в деревне Кадамали в округе Калаханди животные насмерть затоптали пожилую пару. Согласно сообщениям, стадо разгромило хижину супругов, пока они спали, а затем расправилось с самими пенсионерами. После этого случая за сто дней атаки слонов унесли жизни еще 14 человек.

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Кроме того, за 2022-2023 годы слоны нанесли ущерб более чем 30 тысячам гектаров сельскохозяйственных угодий и разрушили 10 259 домов.

После обсуждения проблемы на Государственной ассамблее правительство признало тревожные тенденции и предложило меры по отслеживанию слонов, сохранению их среды обитания и выплате компенсаций пострадавшим семьям.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки слона во время фестиваля в Индии. При этом одного человека спасти не удалось, поскольку слон отбросил его хоботом.

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