Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:11, 8 января 2025Из жизни

В Индии слон атаковал людей во время фестиваля

NDTV: по меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки слона в Индии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки слона во время фестиваля в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в штате Керала на юге страны. Один из пяти слонов, украшенных золотыми пластинами, резко бросился на толпу. Животное также успело схватить хоботом за ногу мужчину, после чего начало раскачивать его в воздухе, а затем отбросило в сторону. Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным источника, потребовалось около двух часов, чтобы успокоить слона. Уточняется, что большинство посетителей фестиваля получили травмы в результате давки, вызванной паникой.

Ранее в Зимбабве семилетнего мальчика Тинотенда Пуду, который пять дней прожил среди диких львов, нашли живым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сербия разорвала сразу несколько военных контрактов с Россией. В чем причина и как отреагировали в Москве?

      Еще одну украинскую ракету уничтожили над Курской областью

      В Госдуме оценили возвращение Исинбаевой в Россию на похороны ее тренера

      В Индии слон атаковал людей во время фестиваля

      Стало известно о жертвах пожара после атаки БПЛА в Энгельсе

      Режим ЧС введут в российском регионе после атаки БПЛА

      В США высказали предположение о сроке завоевания Канады

      В России прокомментировали обстрел ВСУ Новой Каховки

      Военный эксперт назвал основные преимущества России перед Украиной

      Краснодарский край столкнулся с новым вызовом из-за разлива мазута

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше