Мальчик прожил пять дней среди хищных львов в Зимбабве

В Зимбабве нашли живым мальчика, проведшего 5 дней среди диких львов

В Зимбабве семилетнего мальчика Тинотенда Пуду, который пять дней прожил среди диких львов, нашли живым. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ребенок ушел из дома 27 декабря и отправился в охотничий парк «Матусадона». Спасатели начали поисковую операцию и уже спустя три дня нашли следы мальчика. Спустя сутки Пуду нашли живым.

Отмечается, что мальчик питался дикими и спал на каменном насесте в окружении «рычащих львов и проходящих слонов».

«Мы переполнены благодарностью храбрым смотрителям парка, неутомимой общине Ньяминьями, которые каждый день бьют в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал звуки и указал направление домой, и всем, кто присоединился к поискам», — написала депутат Мутса Муромбедзи на своей странице в социальной сети X.

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