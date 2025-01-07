Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 7 января 2025Мир

Мальчик прожил пять дней среди хищных львов в Зимбабве

В Зимбабве нашли живым мальчика, проведшего 5 дней среди диких львов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Зимбабве семилетнего мальчика Тинотенда Пуду, который пять дней прожил среди диких львов, нашли живым. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ребенок ушел из дома 27 декабря и отправился в охотничий парк «Матусадона». Спасатели начали поисковую операцию и уже спустя три дня нашли следы мальчика. Спустя сутки Пуду нашли живым.

Отмечается, что мальчик питался дикими и спал на каменном насесте в окружении «рычащих львов и проходящих слонов».

«Мы переполнены благодарностью храбрым смотрителям парка, неутомимой общине Ньяминьями, которые каждый день бьют в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал звуки и указал направление домой, и всем, кто присоединился к поискам», — написала депутат Мутса Муромбедзи на своей странице в социальной сети X.

Ранее в Великобритании нашли женщину, пропавшую в 1972 году. Она проживала на другом конце страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      В Белом доме назвали Трюдо «другом» США

      Священник предложил сотрудникам ТЦК молиться для успешного отлова уклонистов

      Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

      Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов»

      КНДР испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

      ЕК отменила переговоры по транзиту газа из-за делегации Украины

      Тысячи рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма

      Умер автор «Рижского вокзала» и «Застолья»

      Названы самые дефицитные вакансии в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше