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12:58, 2 января 2025Мир

В Британии нашли живой пропавшую 52 года назад женщину

В Великобритании нашли женщину, пропавшую в 1972 году
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dave Warren / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Великобритании нашли женщину, пропавшую в 1972 году. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным издания, Шейла Фокс, которой сейчас 68 лет, пропала в возрасте 16 лет 52 года назад. Полиция еще тогда предположила, что школьница сбежала от родителей из-за того, что вступила в отношения с мужчиной. Несколько дней назад полиция Уэст-Мидлендса обратилась с призывом помочь найти пропавшую британку, опубликовав ее фотографию на своем веб-сайте и в социальных сетях.

Через несколько часов после этого полицейские получили от представителей общественности подтверждение того, что британка жива и здорова и проживает в другой части страны.

«Мы рады объявить о завершении одного из самых продолжительных расследований полиции Уэст-Мидлендса по делу о пропаже человека», — сообщил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Британии украли сотни бочек пива.

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