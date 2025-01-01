В Британии украли сотни бочек пива

Guardian: в Британии похитили фуру с 400 бочками пива Guinness

В Великобритании неизвестные похитили фуру, в которой находились сотни бочек пива Guinness. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что перед Рождеством (25 декабря) британские бары столкнулись с нехваткой Guinness, из-за чего пришлось ограничить продажу пенного напитка.

The Guardian выяснила, что в середине декабря 2024 года неизвестные угнали со склада в Мидлендсе фуру, в которой находились 400 50-литровых бочек пива. Уточняется, что объем утраченного напитка эквивалентен 35,2 тысячи пинт.

Компания-поставщик обратилась с заявлением в полицию. В данный момент установить местонахождение пива не удалось.

Ранее в Башкирии фура, перевозившая пиво, попала в ДТП, в результате чего очевидцы аварии забрали выпавшие бутылки. Полиция приступила к поискам предприимчивых жителей.