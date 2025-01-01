Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:53, 1 января 2025Мир

В Британии украли сотни бочек пива

Guardian: в Британии похитили фуру с 400 бочками пива Guinness
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Великобритании неизвестные похитили фуру, в которой находились сотни бочек пива Guinness. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что перед Рождеством (25 декабря) британские бары столкнулись с нехваткой Guinness, из-за чего пришлось ограничить продажу пенного напитка.

The Guardian выяснила, что в середине декабря 2024 года неизвестные угнали со склада в Мидлендсе фуру, в которой находились 400 50-литровых бочек пива. Уточняется, что объем утраченного напитка эквивалентен 35,2 тысячи пинт.

Компания-поставщик обратилась с заявлением в полицию. В данный момент установить местонахождение пива не удалось.

Ранее в Башкирии фура, перевозившая пиво, попала в ДТП, в результате чего очевидцы аварии забрали выпавшие бутылки. Полиция приступила к поискам предприимчивых жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в первые минуты нового года обстреляли два российских региона. Люди остались без света, повреждены окна

      На Западе вычислили уникальную способность российских военных в зоне СВО

      В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют

      Названы опасные для здоровья банные привычки россиян

      В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

      В Турции раскрыли цены на отдых в 2025 году

      Трамп посетит похороны Картера

      Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

      Названы эффективные способы снять симптомы похмелья

      Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше