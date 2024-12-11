Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 11 декабря 2024Силовые структуры

Россияне разобрали ящики пива с места ДТП после опрокидывания фуры на трассе

Baza: полиция ищет жителей Башкирии, забравших ящики пива с места ДТП
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ВЕСТИ

Полиция начала поиск жителей Башкирии, забравших ящики пива после ДТП на трассе, где опрокинулась фура, которая везла груз с алкогольным товаром. Об этом сообщает Baza и публикует видео.

Очевидцы на месте аварии увидели раскиданные по земле банки с пивом, сняли на видео и выложили в местный чат, призывая воспользоваться ситуацией. Через час там не было ни одной банки — все растащили любители халявы.

Ролик также увидели в полиции. Там расценили действия местных как воровство и теперь ищут виновных.

ДТП произошло утром 11 декабря на трассе Уфа — Самара неподалеку от села Кандры. Фура, перевозившая пиво, врезалась в отбойник. О пострадавших в аварии не сообщается.

5 декабря сообщалось, что в Москве на 108-м километре МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов произошла массовая авария, столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП оказалось парализовано движение транспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше