Россияне разобрали ящики пива с места ДТП после опрокидывания фуры на трассе

Baza: полиция ищет жителей Башкирии, забравших ящики пива с места ДТП

Полиция начала поиск жителей Башкирии, забравших ящики пива после ДТП на трассе, где опрокинулась фура, которая везла груз с алкогольным товаром. Об этом сообщает Baza и публикует видео.

Очевидцы на месте аварии увидели раскиданные по земле банки с пивом, сняли на видео и выложили в местный чат, призывая воспользоваться ситуацией. Через час там не было ни одной банки — все растащили любители халявы.

Ролик также увидели в полиции. Там расценили действия местных как воровство и теперь ищут виновных.

ДТП произошло утром 11 декабря на трассе Уфа — Самара неподалеку от села Кандры. Фура, перевозившая пиво, врезалась в отбойник. О пострадавших в аварии не сообщается.

5 декабря сообщалось, что в Москве на 108-м километре МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов произошла массовая авария, столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП оказалось парализовано движение транспорта.