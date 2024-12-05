Массовая авария парализовала движение в Москве

Пять автомобилей столкнулись на МКАД, движение парализовано

На 108 километре МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов произошла массовая авария, столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП оказалось парализовано движение транспорта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на собственный источник.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по столице, произошел наезд на стоящее транспортное средство. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись 16 автомобилей и автобус. Кадры последствий аварии появились в сети. На них видна искореженная машина на тротуаре, а также поврежденный автобус, стоящий рядом с ней.