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20:49, 5 декабря 2024Экономика

Массовая авария парализовала движение в Москве

Пять автомобилей столкнулись на МКАД, движение парализовано
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На 108 километре МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов произошла массовая авария, столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП оказалось парализовано движение транспорта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на собственный источник.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по столице, произошел наезд на стоящее транспортное средство. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись 16 автомобилей и автобус. Кадры последствий аварии появились в сети. На них видна искореженная машина на тротуаре, а также поврежденный автобус, стоящий рядом с ней.

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