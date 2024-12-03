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10:20, 3 декабря 2024Россия

Появились кадры с места столкновения автобуса и 16 авто в Москве

Опубликованы кадры с места ДТП с 16 авто и автобуса на Ленинградском шоссе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места массовой аварии на Ленинградском шоссе в Москве, где, по неофициальным данным, столкнулись 16 автомобилей и автобус. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна искореженная машина на тротуаре, а также поврежденный автобус, стоящий рядом с ней. По другую сторону от автобуса стоят другие автомобили — их повреждения сложно идентифицировать по видеозаписи.

По информации издания, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, движение по автомагистрали затруднено.

Авария в Хорошевском районе Москвы произошла утром во вторник, 3 декабря. ДТП, как уточняли в столичном Дептрансе, произошло на дублере Ленинградского шоссе. Официально о том, сколько автомобилей столкнулись на шоссе, информации не приводилось. Госавтоинспекция Москвы сообщила о повреждении «нескольких транспортных средств».

ЖЗЛ
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