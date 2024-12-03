В Москве столкнулись автобус и 16 автомобилей

На Ленинградском шоссе в Хорошевском районе на севере Москвы столкнулись автобус и 16 автомобилей. Об этом сообщил телеканалу «360» источник, знакомый с ситуацией.
По предварительным данным, в результат массового ДТП никто не пострадал. В сторону центра пришлось перекрывать три полосы из шести.
В столичном департаменте транспорта ситуацию пока не комментировали.
До этого сообщалось, что на Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар. Тогда машина протаранила дорожный знак. На месте очевидцы заметили сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Сведений о пострадавших не поступало.
Еще раньше в Челябинске 11-месячный младенец пострадал после наезда водителя BMW на толпу пешеходов.