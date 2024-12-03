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08:41, 3 декабря 2024Россия

В Москве столкнулись автобус и 16 автомобилей

«360»: на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись автобус и 16 автомобилей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На Ленинградском шоссе в Хорошевском районе на севере Москвы столкнулись автобус и 16 автомобилей. Об этом сообщил телеканалу «360» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, в результат массового ДТП никто не пострадал. В сторону центра пришлось перекрывать три полосы из шести.

В столичном департаменте транспорта ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что на Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар. Тогда машина протаранила дорожный знак. На месте очевидцы заметили сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше в Челябинске 11-месячный младенец пострадал после наезда водителя BMW на толпу пешеходов.

ЖЗЛ
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