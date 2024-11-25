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14:35, 25 ноября 2024Россия

Младенец пострадал после наезда водителя BMW на пешеходов в российском городе

Shot: младенец пострадал после наезда водителя на пешеходов в Челябинске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Челябинске 11-месячный младенец пострадал после наезда водителя BMW на толпу пешеходов, передает Telegram-канал Shot.

По информации издания, правоохранители в российском городе начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лихачу грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчину отвезли на медицинское освидетельствование.

До этого сообщалось, что 47-летнего нарушителя, скрывшегося с места ДТП в Челябинске, блокировали другие автомобилисты.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сославшись на сведения от регионального Минздрава, рассказал о пяти пострадавших.

«Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Обязательно окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул он в Telegram-канале.

Днем в понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Челябинске иномарка врезалась в толпу пешеходов. ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина.

ЖЗЛ
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