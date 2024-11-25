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13:10, 25 ноября 2024Россия

Опубликовано видео врезавшейся в толпу пешеходов машины в российском городе

В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Челябинске машина врезалась в толпу пешеходов. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание 74.ru.

По данным издания, ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в российском городе. Виновник скрылся с места аварии.

На кадрах видно, как водитель на скорости проехал по островку безопасности, где находилось несколько человек. Машина снесла не только стоявших там людей, но и светофор. По данным издания, среди пострадавших может быть женщина с коляской. Подробности происшествия уточняются.

В июне 2024 года пьяный 59-летний мужчина на скорости более 120 километров в час выехал на тротуар и сбил девять пешеходов. Пять человек спасти не удалось.

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