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09:52, 18 сентября 2024Силовые структуры

Влетевшему в толпу пешеходов водителю в Благовещенске отложили вынесение приговора. У суда появились к нему вопросы

Суд отложил вынесение приговора водителю, насмерть сбившему 5 пешеходов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Благовещенске Амурской области отложили оглашение приговора Евгению Бакарюкину, который в июне в состоянии алкогольного опьянения влетел на минивэне в толпу пешеходов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что судебное следствие возобновлено, рассмотрение дела планируется продолжить 19 сентября.

У суда (...) возникли вопросы к подсудимому Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения итогового судебного решения

объединенная пресс-служба судов Амурской области

Каких-либо дополнительных деталей дела не приводится.

Пять человек не удалось спасти, четверо серьезно пострадали

ДТП произошло вечером 14 июня. Пьяный 59-летний мужчина на скорости более 120 километров в час выехал на тротуар и сбил девятерых пешеходов. Пятерых человек спасти не удалось — среди них были трое подростков. Четверо, включая двоих несовершеннолетних, получили тяжелые травмы.

Кадр: Telegram-канал Shot

В сеть тогда попали кадры момента аварии. На них видно, как минивэн на огромной скорости влетает в людей. От удара пешеходов разбрасывает по дороге, автомобиль затем врезается в фонарь, находящийся на полосе встречного движения.

Прокуратура запросила для Бакарюкина 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Въехавший в пешеходов работал участковым

Бакарюкин до 2005 года работал участковым в Романенском районе Амурской области. Уйдя из профессии, мужчина открыл свое ИП — занимался перевозкой людей на маршрутках.

Впоследствии он попросил прощения за совершенное преступление.

Самое суровое наказание заслуживаю — если предусмотрено 15 [лет], то 15

Евгений Бакарюкинвиновник ДТП в Благовещенске

Он рассказал, что заступил на смену в такси в четыре часа утра. К обеду, выполнив 33 заказа, решил сделать перерыв и выпить с другом 0,7 литра водки. Момент столкновения Бакарюкин не запомнил. Прежде, как признался мужчина, он лишь раз садился за руль пьяным — в молодости, когда водил мотоцикл.

Виновник ДТП не женат, детей у него нет.

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      Алина Гончарова
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