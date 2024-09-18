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07:56, 18 сентября 2024Силовые структуры

Сбившему пешеходов в Приамурье водителю отсрочили вынесение приговора

Сбившему 9 пешеходов в Благовещенске водителю отсрочили вынесение приговора

Фото: Freepik

Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, который сбил девять пешеходов в Благовещенске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что у суда возникли вопросы к подсудимому — они могут повлиять на вынесения итогового судебного решения.

14 июня стало известно, что в Благовещенске Амурской области пьяный 59-летний мужчина за рулем минивэна влетел в пешеходов на тротуаре. Мэр Благовещенска Олег Имамеев разъяснил, что спасти не удалось 49-летнюю женщину и подростков 14 и 15 лет. Шесть человек, включая трех детей, находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, отметил он.

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      Юлия Мискевич
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