Пьяный водитель влетел в толпу россиян. Тела погибших разметало вдоль дороги, среди них есть дети

В Благовещенске пьяный мужчина на минивэне въехал толпу, погибли три человека

В Благовещенске Амурской области пьяный 59-летний мужчина за рулем минивэна влетел в толпу людей на тротуаре. По официальным данным, погибли три человека — дети 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина.

Пострадали еще как минимум шесть человек — для оказания им помощи на месте работают восемь бригад скорой помощи. Из шести пострадавших — трое детей, состояние которых врачи оценивают как тяжелое.

Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие. Выражаю соболезнования родным и близким Василий Орлов Губернатор Амурской области

Автомобиль влетел в пешеходов на скорости около 100 километров в час

Водитель летел на огромной скорости по всему городу. Он не замедлился, когда выехал на перекресток, и вылетел на тротуар.

Тела погибших от удара разметало вдоль дороги. На опубликованных в сети кадрах момента аварии видно, как минивэн на огромной скорости влетает в толпу людей. От удара пешеходов разбрасывает по дороге. Автомобиль впоследствии врезается в фонарь, находящийся на полосе встречного движения.

Очевидцы также сняли на видео разбросанные после аварии трупы. На кадрах показано, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги, и рядом с ними — оставленный минивеном при торможении след от шин.

Крики и плач сбитых в Благовещенске людей также попали на видео.

Сбивший насмерть детей водитель работал участковым

За рулем автомобиля был 59-летний Евгений Бакарюкин. Мужчина работал в правоохранительных органах до 2005 года. Впоследствии он открыл свое дело и занялся перевозкой людей на маршрутках. До этого Бакарюкина штрафовали только за превышение скорости.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, как после аварии пьяный мужчина сидит на траве у разбитого авто и ничего не может объяснить, на его лице видна кровь. Вокруг россиянина собрались люди. «Ты убил столько», — обращается один из очевидцев к водителю минивэна. Родственники мужчины при этом заверили, что до случившегося Бакарюкин никогда не употреблял алкоголь.

Виновника аварии уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело, Бакарюкину грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении мужчины также составили административный протокол за пьяную езду.

Похожий случай весной произошел в Ленобласти

В мае под Петербургом гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время заезда на Кубке по ралли. Погиб один человек, еще один пострадал. После аварии гонку остановили, а затем решили вообще отменить.

Весной 2023 года в подмосковных Мытищах BMW влетел в толпу людей у колледжа и сбил трех человек. Тогда водитель иномарки столкнулся с попутно движущимся автомобилем, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.