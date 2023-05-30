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12:09, 30 мая 2023Россия

Момент ДТП с влетевшим в толпу BMW под Москвой попал на видео

Прокуратура опубликовала момент ДТП в Мытищах, где BMW влетел в толпу у колледжа

Прокуратура опубликовала момент ДТП в подмосковных Мытищах, где BMW влетел в толпу людей у колледжа и сбил четырех человек. Кадрами пресс-служба ведомства поделилась в Telegram-канале.

Авария произошла утром 30 мая на Олимпийском проспекте возле дома № 17. По предварительным данным, водитель иномарки столкнулся с попутно движущимся автомобилем, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

«В результате происшествия три человека госпитализированы в медицинское учреждение, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте», — уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что первую помощь пострадавшим оказала студентка медицинского колледжа, которая проходила мимо.

По данным Mash, в результате наезда у одной женщины оказались выбиты зубы и может быть сломана нога. Пострадала еще одна женщина, 16-летний парень и 18-летняя девушка. У последней диагностировали сотрясение мозга, россиянка потеряла сознание.

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    Евгения Куликова
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