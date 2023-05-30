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11:48, 30 мая 2023Россия

Под Москвой BMW влетел в толпу людей у здания колледжа и сбил четырех человек

На Олимпийском проспекте в Подмосковье автомобиль BMW сбил четырех человек

Фото: Telegram-канал 112

Под Москвой на Олимпийском проспекте автомобиль BMW сбил четырех человек у колледжа. Об аварии в Мытищах сообщает Mash в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и вылетел на тротуар, где шли люди. Первую помощь пострадавшим оказала студентка медицинского колледжа, которая проходила мимо.

В результате у одной женщины оказались выбиты зубы, у нее также, предварительно, сломана нога. Пострадала еще одна женщина, 16-летний парень и 18-летняя девушка. У последней диагностировали сотрясение мозга, россиянка потеряла сознание.

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    Анастасия Шейкина
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