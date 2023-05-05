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07:49, 5 мая 2023Россия

В российском регионе внедорожник влетел в полную людей остановку

В Артеме Приморского края внедорожник влетел в полную людей остановку, пострадали двое

В городе Артем Приморского края внедорожник влетел на остановку общественного транспорта на улице Фрунзе, где находилась толпа людей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Как сообщили в министерстве, пострадали две женщины, медики оказывают им помощь. Подробности об их состоянии не приводятся. После аварии сотрудники МВД начали проверку.

На кадрах последствий аварии, опубликованных правозащитником Максимом Чихуновым в Telegram-канале, видно, как прохожие пытаются оказать помощь пострадавшим.

Ранее на МКАД водитель автомобиля въехал в остановку, где находились люди. Авария попала на видео, пострадали два человека.

Анастасия Шейкина
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