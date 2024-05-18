Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей на заезде в Ленинградской области

Mash: гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли

Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время заезда на Кубке Ленобласти по ралли. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, один человек не выжил, еще один пострадал. На место прибыла реанимация. Организатор соревнований Ольга Сивачева в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердила, что одного зрителя спасти не удалось.

Гонка, проходившая в районе поселка Мельниково Приозерского района Ленинградской области, была остановлена. «Потом решили, что дальше мероприятие проводиться не будет», — уточнила Сивачева.