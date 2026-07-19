Стало известно о мечте одного люксового бренда вернуться в Россию

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Prada мечтает вернуться на российский рынок

Многие крупные итальянские компании, в том числе люксовый бренд одежды Prada, мечтают о перспективном российском рынке. Об этом на полях генеральной ассамблеи Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России заявил ее президент Витторио Торрембини, передает РИА Новости.

Он отметил, что сложно перечислить все компании, готовые вернуться в РФ.

Ранее Торрембини сообщал, что за четыре года западных санкций итальянский бизнес потерял в России более 40 миллиардов евро, однако около 250 итальянских компаний продолжают работу в стране. Напомним, что Prada приостановила розничные продажи и закрыла свои бутики в России еще в 2022 году.

До этого стало известно, что все магазины российского бренда одежды Present & Simple скоро закроются, потому что производитель больше не может развиваться в прежнем формате.