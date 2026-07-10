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13:36, 10 июля 2026Экономика

Российский производитель одежды закроет все магазины

Российский бренд одежды Present & Simple сообщил о скором закрытии всех магазинов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Все магазины российского бренда одежды Present & Simple скоро закроются, потому что производитель больше не может развиваться в прежнем формате. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишут «Ведомости».

Ее представитель пояснил, что закрываться точки будут постепенно по индивидуальным договоренностям. Команда компании будет работать в небольшом составе.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева указала, что Present & Simple ранее считался сильным игроком на рынке с высоким потенциалом для развития продаж офлайн. Бренд относился к среднему ценовому сегменту.

Президент Baon Илья Ярошенко связывает его закрытие с ростом налогов для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, повышением комиссии маркетплейсов, а также неудачными зимними сезонами.

Также, по мнению Хакбердиевой, проблемы компании были вызваны снижением покупательной способности граждан и, как следствие, более рациональным подходом к выбору покупок. На этом фоне бренды все чаще сокращают число торговых точек и их площади.

Впрочем, считает сооснователь Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова, Present & Simple еще могут вернуться на рынок, потому что финансовые показатели компании не настолько плохи и ресурс для пересмотра стратегии еще остается. В самой компании указали только, что рассматривают «различные сценарии» дальнейшего развития.

Ранее Fashion Consulting Group подсчитала, что по итогам 2025 года убыточными оказались 34 процента одежных брендов массового сегмента, представленных в России.

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