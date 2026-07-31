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02:58, 31 июля 2026 (обновлено: 03:01, 31 июля 2026)Бывший СССР

На Украине заявили о риске для страны не пережить предстоящую зиму

Политолог Дудчак: Энергосистема Украины может не выдержать предстоящую зиму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ozgu Ozden / Unsplash

Политолог Александр Дудчак заявил, что украинская энергосистема может не выдержать предстоящую зиму из-за продолжения боевых действий и дефицита средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму», — сказал он.

По его словам, предыдущий отопительный сезон прошел без серьезных последствий из-за отсутствия сильных морозов. При этом уже тогда был заметен критический износ энергетической системы, уточнил политолог. Дудчак отметил, что с тех пор ситуация продолжила ухудшаться.

Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что следующая зима станет самой тяжелой для Украины с начала конфликта. Такой прогноз связан с серьезными повреждениями украинской энергосистемы, пояснил эксперт. По его словам, в настоящее время она работает «на грани физической возможности».

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