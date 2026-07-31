На Украине заявили о риске для страны не пережить предстоящую зиму

Политолог Дудчак: Энергосистема Украины может не выдержать предстоящую зиму

Политолог Александр Дудчак заявил, что украинская энергосистема может не выдержать предстоящую зиму из-за продолжения боевых действий и дефицита средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму», — сказал он.

По его словам, предыдущий отопительный сезон прошел без серьезных последствий из-за отсутствия сильных морозов. При этом уже тогда был заметен критический износ энергетической системы, уточнил политолог. Дудчак отметил, что с тех пор ситуация продолжила ухудшаться.

Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что следующая зима станет самой тяжелой для Украины с начала конфликта. Такой прогноз связан с серьезными повреждениями украинской энергосистемы, пояснил эксперт. По его словам, в настоящее время она работает «на грани физической возможности».