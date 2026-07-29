На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта

Игнатьев: Грядущая зима станет самой тяжелой для Украины с начала конфликта

Грядущая зима станет самой тяжелой для Украины с начала российско-украинского конфликта. Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев, передает «Страна.ua».

Такой прогноз связан с серьезными повреждениями украинской энергосистемы, пояснил эксперт. По его словам, в настоящее время она работает «на грани физической возможности».

Игнатьев добавил, что часть объектов энергетики разрушены и находятся в частной собственности, из-за чего возникают трудности с инвестициями в их ремонт. «Также не очень простая ситуация с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — электроэнергии мы там не увидим», — предрек он.

Ранее сообщалось, что состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное. Располагаемая мощность энергосистемы в настоящее время составляет порядка 11-12 ГВт при потребности в 18-19 ГВт в отопительный период.