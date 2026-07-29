Член делегации Зеленского получил медаль от Трампа

Замглавы офиса Зеленского Палиса получил медаль от Трампа

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса получил памятную монету-медаль от американского лидера Дональда Трампа во время встречи глав государств в Вашингтоне. Об этом член украинской делегации сообщил в Telegram.

«Из Овального кабинета вышел не только с самой большой монетой в своей коллекции, но и с большим оптимизмом по результатам встречи президентов Зеленского и Трампа», — написал Палиса.

Памятная официальная президентская медаль-монета (Challenge Coin) Дональда Трампа вручаются лично президентом во время встреч, визитов и официальных мероприятий. В центре изображен личный фамильный герб с надписью «Donald J. Trump», обрамленный надписью «President of the United States» и указанием номеров президентских сроков «45th & 47th».

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

