Сестра Грэма отказалась голосовать по закону о санкциях против России

Сестра умершего сенатора Грэма отказалась голосовать по закону о санкциях против России

Сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Дарлин не стала голосовать в Сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Сенат завершил голосование, выступив за переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12. При этом в процедуре не участвовали только двое членов верхней палаты американского конгресса, среди которых Дарлин Грэм. Также не голосовал сенатор Митч Макконнелл, пропустивший заседание по состоянию здоровья.

Ранее состоялась церемония прощания с Грэмом.

Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля. За день до этого он находился в Киеве, где анонсировал новые «адские» санкции против России. Предварительной причиной смерти назвали расслоение аорты.

