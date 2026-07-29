В США раскрыли суть законопроекта о санкциях против России

The Hill: Демократы предложили внести правки в законопроект о санкциях США против России

Члены Демократической партии США предложили внести правки в законопроект об ужесточении санкций против России, поскольку его нынешняя версия предоставляет президенту широкие полномочия для введения тарифов в отношении любой страны. Об этом сообщает The Hill.

Сенатор Питер Уэлч (демократ от штата Вермонт) проголосовал против принятия законопроекта и выступил после голосования с речью, в которой призвал доработать законопроект, ограничив полномочия исполнительной власти в области тарифов. Уэлч сказал, что сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) смог бы убедить президента США Дональда Трампа использовать эту власть в ограниченных целях, но без него формулировки законопроекта должны быть более конкретными.

«В законопроекте фатально не хватает конкретики в отношении того, какие страны могут считаться пособниками, какие действия или степень этих действий могут считаться пособничеством. По сути, это будет безоговорочная передача полномочий по введению тарифов исполнительной власти, и все это во имя борьбы с пособниками, которых исполнительная власть может объявить таковыми и ввести тарифы против любой страны по любой причине», — сказал он.

Сенатор Рафаэль Уорнок (демократ от штата Джорджия) перед голосованием заявил изданию, что надеется внести изменения в законопроект в будущем, но в итоге проголосовал за процедурное предложение.

«Этот законопроект в его нынешнем виде дает президенту широкие полномочия для дальнейшего продвижения своего тарифного режима, и у меня нет особых оснований полагать, что он сделает то, что нам нужно», — сказал он.

Ожидается, что законопроект наберет необходимое количество голосов, однако сопротивление со стороны демократов может усилить раскол по вопросу политики США в отношении Украины.

Ранее в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.