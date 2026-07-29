Марочко: ВС России продвинулись на километр за сутки у Райгородка под Краматорском

Российские войска за сутки продвинулись на километр у Райгородка под Краматорском. О резком продвижении Вооруженных сил (ВС) России в беседе с ТАСС сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы сократили практически на один километр расстояние до населенного пункта Райгородок и развиваем успех на данном участке», — заявил эксперт.

Ранее Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в Райгородок подразделения иностранных наемников.

27 июля российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации. По информации Минобороны, Россия начала контролировать Торское в Донецкой народной республике и Коммунаровку в Днепропетровской области.

