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08:26, 29 июля 2026Бывший СССР

Российские войска резко продвинулись под Краматорском

Марочко: ВС России продвинулись на километр за сутки у Райгородка под Краматорском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Российские войска за сутки продвинулись на километр у Райгородка под Краматорском. О резком продвижении Вооруженных сил (ВС) России в беседе с ТАСС сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы сократили практически на один километр расстояние до населенного пункта Райгородок и развиваем успех на данном участке», — заявил эксперт.

Ранее Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в Райгородок подразделения иностранных наемников.

27 июля российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне спецоперации. По информации Минобороны, Россия начала контролировать Торское в Донецкой народной республике и Коммунаровку в Днепропетровской области.

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