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02:11, 5 июля 2026Бывший СССР

Командование ВСУ перебросило к Славянску рекрутов из западных стран

Марочко: Командование ВСУ перебросило к Славянску рекрутов из западных стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило рекрутов из западных стран в район боев у Славянска Донецкой народной республики (ДНР), пытаясь стабилизировать данный участок фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«В районах населенных пунктов Райгородок, Стародубовка и Николаевка наблюдается пополнение и восполнение потерь украинских боевиков за счет так называемых бусифицированных и иностранных наемников», — подчеркнул он.

Как указал специалист, ВСУ начали использовать свои стратегические резервы, в том числе иностранных наемников.

Ранее Марочко заявил, что Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции.

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