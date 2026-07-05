Командование ВСУ перебросило к Славянску рекрутов из западных стран

Марочко: Командование ВСУ перебросило к Славянску рекрутов из западных стран

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило рекрутов из западных стран в район боев у Славянска Донецкой народной республики (ДНР), пытаясь стабилизировать данный участок фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«В районах населенных пунктов Райгородок, Стародубовка и Николаевка наблюдается пополнение и восполнение потерь украинских боевиков за счет так называемых бусифицированных и иностранных наемников», — подчеркнул он.

Как указал специалист, ВСУ начали использовать свои стратегические резервы, в том числе иностранных наемников.

Ранее Марочко заявил, что Киев оттянул основные силы из Красного Лимана на запасные позиции.