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11:43, 25 июля 2026 (обновлено: 12:01, 25 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали время окончания сезона дождей

Синоптик Макарова: Осадки в столичном регионе прекратятся к следующим выходным
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Осадки в столичном регионе прекратятся к следующим выходным. Таким образом сезон дождей завершится 1 и 2 августа. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Циклон сменится солнечным антициклоном. Из-за этого дневная температура вырастет до плюс 24-29 градусов. Синоптик добавила, что ночи тоже будут теплыми, термометры покажут 12-17 градусов.

Ранее специалисты Гидрометцентра России сообщили, что в Москве в выходные, 25 и 26 июля, а также в ближайшую часть следующей рабочей недели погода сохранит неустойчивый характер. Кратковременные дожди будут сопровождаться температурой чуть ниже климатической нормы. Столбики термометров будут держаться на отметках с привычными для этого лета значениями температуры в 20-25 градусов, проинформировали синоптики.

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