Москвичам предсказали неустойчивую погоду

Гидрометцентр: В столице ожидается неустойчивая погода

В Москве в выходные, 25 и 26 июля, а также в ближайшую часть следующей рабочей недели погода сохранит неустойчивый характер, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Температура будет колебаться в небольшом интервале близко к значениям климатической нормы, но все же на отрицательном фоне. Пройдут кратковременные дожди. Они могут усилиться в середине недели с приходом активного циклона с северо-запада. Из-за циклона воздух не будет прогреваться слишком сильно, ограничившись привычными для этого лета значениями температуры в 20-25 градусов.

Следующие выходные, 1-2 августа, которые будут завершать «макушку лета» — период с самыми высокими значениями климатической нормы температуры воздуха, порадуют более стабильной погодой благодаря антициклону. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов, однако ветер ожидается северного направления. Погода, согласно прогнозам, будет солнечной.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов сообщил, что к концу июля и началу августа дневная температура воздуха в Москве повысится до 26–27 градусов Цельсия.

