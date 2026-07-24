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16:38, 24 июля 2026 (обновлено: 16:55, 24 июля 2026)Экономика

Москвичам предсказали неустойчивую погоду

Гидрометцентр: В столице ожидается неустойчивая погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в выходные, 25 и 26 июля, а также в ближайшую часть следующей рабочей недели погода сохранит неустойчивый характер, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Температура будет колебаться в небольшом интервале близко к значениям климатической нормы, но все же на отрицательном фоне. Пройдут кратковременные дожди. Они могут усилиться в середине недели с приходом активного циклона с северо-запада. Из-за циклона воздух не будет прогреваться слишком сильно, ограничившись привычными для этого лета значениями температуры в 20-25 градусов.

Следующие выходные, 1-2 августа, которые будут завершать «макушку лета» — период с самыми высокими значениями климатической нормы температуры воздуха, порадуют более стабильной погодой благодаря антициклону. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов, однако ветер ожидается северного направления. Погода, согласно прогнозам, будет солнечной.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов сообщил, что к концу июля и началу августа дневная температура воздуха в Москве повысится до 26–27 градусов Цельсия.

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