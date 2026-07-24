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15:10, 24 июля 2026 (обновлено: 15:23, 24 июля 2026)Экономика

Москвичам спрогнозировали возвращение жары

Метеоролог Сафонов спрогнозировал возвращение жары в Москву
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Жара может вернуться в Москву после сильных дождей. Об этом в эфире Радио КП сообщил метеоролог, основатель проекта «Метеовеб.ру» Алексей Сафонов.

По его словам, к концу июля и началу августа температура воздуха в Москве повысится до 26–27 градусов Цельсия. «Август не то что вполне может быть жарким. В 2023 году, например, в августе было восемь дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию. Так что все вполне возможно», — заявил специалист.

Однако перед этим москвичам предстоит пережить еще одну дождливую неделю. При этом, по словам синоптика, июльская норма осадков в Москве уже превышена — в отдельных районах уже выпало 120–150 процентов месячной нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам летнюю жару после выходных. Согласно его прогнозу, начиная с воскресенья температура воздуха в столице станет прибавлять ежедневно по одному-два градуса.

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