Москвичам спрогнозировали возвращение жары

Метеоролог Сафонов спрогнозировал возвращение жары в Москву

Жара может вернуться в Москву после сильных дождей. Об этом в эфире Радио КП сообщил метеоролог, основатель проекта «Метеовеб.ру» Алексей Сафонов.

По его словам, к концу июля и началу августа температура воздуха в Москве повысится до 26–27 градусов Цельсия. «Август не то что вполне может быть жарким. В 2023 году, например, в августе было восемь дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию. Так что все вполне возможно», — заявил специалист.

Однако перед этим москвичам предстоит пережить еще одну дождливую неделю. При этом, по словам синоптика, июльская норма осадков в Москве уже превышена — в отдельных районах уже выпало 120–150 процентов месячной нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам летнюю жару после выходных. Согласно его прогнозу, начиная с воскресенья температура воздуха в столице станет прибавлять ежедневно по одному-два градуса.

